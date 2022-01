“Foi humilhante”, conta médico preso por delegado que queria atendimento preferencial

Preso por um delegado em Cavalcante, no Norte de Goiás, no último dia 27, o médico Fábio Marlon Martins França contou em vídeo que sentiu-se humilhado.

“Eu acho que qualquer um na minha situação não aceitaria ser preso ilegalmente. Foi um excesso, um abuso, foi humilhante”, disse o profissional sobre o ocorrido.

Ele foi preso por não atender preferencialmente o delegado Alex Rodrigues, que havia testado positivo para Covid-19.

Após negar passá-lo na frente dos demais pacientes, Fábio chegou a discutir com a autoridade policial do município e minutos depois foi preso por policiais civis.

A justificativa dada foi a de que o profissional estava exercendo a medicina ilegalmente, além de cometer desacato e lesão corporal. Entretanto, o médico é habilitado para trabalhar pelo programa Mais Médicos, do Governo Federal.

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão, o juiz Fernando Oliveira Samuel, que determinou a soltura, também ficou revoltado com o ocorrido.

“Nada justifica no caso a condução coercitiva do profissional de saúde no momento que estava a atender o público”, escreveu na decisão.