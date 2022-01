Goiânia receberá Festival Nacional de Torresmo com pratos a R$ 15

Para a alegria dos entusiastas da carne suína, o Festival Nacional de Torresmo está prestes a chegar em Goiânia. O evento é organizado pela rede Porks -Porco e Chope e será realizado entre os dias 03 e 06 de fevereiro.

A festividade será celebrada nas unidades Marista (Alameda Ricardo Paranhos, Quadra 225, Lote 03) e Oeste (Alameda das Rosas, 1461) da franquia.

Por combos de R$ 15, os frequentadores poderão aproveitar os diferentes pratos oferecidos durante os quatro dias de evento.

São eles: o Torresmo Mineiro, versão clássica do aperitivo temperado com cachaça; Torresmo de Tira, que é um corte servido em fatias finas e crocantes; e o Porkspoca, opção à pururuca temperada no sal de lemon pepper.

Além de torresmo, o cardápio do festival conta com opções de hambúrgueres, sanduíches, burritos e outros petiscos que contam com a carne suína no preparo.

Por fim, o evento também contará com apresentações ao vivo com bandas de rock e blues, para o público se entreter entre uma pratada e outra.