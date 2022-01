Vereadores de Goiânia se arrependem de terem aumentado o IPTU e população se organiza para derrubar reajuste

Em todo início de ano existem algumas despesas obrigatórias que devem ser pagas pela população, entre elas está o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Entretanto, a cobrança está dando o que falar neste ano em Goiânia. Além do aumento puxado pela inflação de mais de 10% em 2021, vereadores aprovaram um Projeto de Lei que mudou o cálculo do tributo.

O acréscimo provocou o arrependimento dos legisladores que votaram a favor da matéria. Até os que são mais alinhados com o Paço Municipal passaram a criticar o reajuste.

Líder do Republicanos na Câmara Municipal, partido do prefeito Rogério Cruz, o vereador Leandro Sena foi um dos que lembrou que os cálculos apresentados pelo Executivo na época eram bem diferentes dos praticados na realidade.

Mostrando descontentamento com o aumento, a população se organizou para derrubar o reajuste por meio de uma petição que será encaminhada ao Ministério Público (MP). O requerimento já conta com mais de 16 mil assinaturas.

Além da iniciativa popular, está em tramitação no Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), onde está sendo questionada as mudanças no cálculo do imposto.