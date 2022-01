2022 começou com tudo e cheio de novidades no mundo do cinema e nas plataformas de streaming. Inclusive, a grandiosa Netflix divulgou, no último dia 19 de janeiro, os seus lançamentos de fevereiro e você não pode perder. Por isso, veja agora filmes que chegam na Netflix em fevereiro. Veja os trailers e compartilhe com aquele seu amigo!

6 filmes que chegam na Netflix em fevereiro e valem a pena assistir:

1. Através da Minha Janela

Primeiramente, já no dia 04 já chega novidade romântica. Em suma, teremos a paixão de Raquel pelo vizinho, que cresce depois que ele também começa a sentir algo por ela.

2. Amor com Fetiche

Enquanto isso, dia 11 chega mais um romance (será esse o mês dos apaixonados?). Basicamente, é um filme baseado em uma história em quadrinhos sul-coreana. Em que, dois colegas de trabalho vivem um amor cheio de joguinhos.

3. Crush à Altura 2

No mesmo dia 11, teremos uma continuação de Crush à Altura. Logo, se você amou o primeiro filme, vai adorar o segundo. No geral, Jodi consegue o sonhado papel de protagonista em um musical da escola, mas nada é como planejado.

4. Anne+: O Filme

Esse é o último filme do dia 11. Em resumo, teremos uma jovem queer que se muda para Amsterdã para mudar de vida.

5. Erax

Enquanto isso, dia 17, chega um delicioso filme de ficção. Assim, com uma pegada meio assustadora, temos criaturas monstruosas que saltam de um livro mágico e transformam a vida de Nina e sua tia Opal em um caos.

6. Golpes de Vingança

Por fim, ainda no dia 17, teremos mais um lançamento. Neste filme, teremos uma missão de vingança que vira uma luta para salvar o mundo.

