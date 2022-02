2022 começou com tudo e cheio de novidades no mundo do cinema e nas plataformas de streaming. Inclusive, a grandiosa Netflix divulgou, no último dia 19 de janeiro, os seus lançamentos de fevereiro e você não pode perder. Por isso, veja agora séries que chegam na Netflix em fevereiro. Veja os trailers e compartilhe com aquele seu amigo!

6 séries que chegam na Netflix em fevereiro e valem a pena assistir:

1. Desejo Sombrio (2º temporada)

Logo no começo do mês, mais precisamente no dia 2, já chega na plataforma a segunda temporada dessa série, que conquistou fãs pelo mundo todo! Em resumo, agora Alma vai tentar reconstruir sua vida. Todavia, um encontro com Darío reacende o caso dos dois.

2. Murdeville

Enquanto isso, no dia 3 de fevereiro, chega no catálogo uma comédia, que promete tirar muitas gargalhadas. Basicamente, temos o detetive Terry Seattle que pede a ajuda de celebridades para investigar uma série de assassinatos.

3. Um de Nós está Mentindo

Se prepare, pois no dia 4 chega muita coisa boa na Netflix. No geral, “Um de Nós está Mentindo” traz cinco estudantes que possuem suas vidas balançadas depois de um assassinato e muitos mistérios.

4. Doces Magnólias

Bom, no mesmo dia 4, temos essa nova série que traz amigas que lidam com novos relacionamentos. Assim, um misto de doce e salgado, elas vão levando suas vidas.

5. Casamento às Cegas: Japão

Se você é fã dessa série mais que romântica, pode chamar o mozão para acompanhar essa nova estreia, também no dia 4. Isso porque, desta vez, teremos solteiros japoneses loucos para casar, que namoram e ficam noivos sem nunca terem se visto.

6. Ideias à Venda

Por fim, no dia 9, chega na plataforma uma série que vai te surpreender. Aliás, uma série brasileira que acabou de sair do forno. Em suma, aqui teremos empreendedores brasileiros que vendem suas ideias para o público e jurados famosos, a fim de ganhar o grande prêmio final.

