Arara é flagrada em shopping de Goiânia e internautas reagem: ‘entregadores não podem’

Viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (01º) a foto de uma arara passeando no ombro de uma cliente no Goiânia Shopping, localizado no Setor Bueno da capital.

O fato aconteceu no último domingo (30). Ao Portal 6, a assessoria de comunicação do estabelecimento confirmou que o centro comercial adota o modelo pet friendly e destacou que o animal estava em posse da tutora.

Contudo, a imagem serviu como fonte para um debate no Twitter a respeito das regras restritivas do shopping. Segundo um perfil, um entregador de delivery teria sido barrado por entrar com a mochila de trabalho no estabelecimento.

“Segundo o segurança, o entregador não podia entrar porque tava [sic] de mochila, sendo que na mesma hora, um outro estudante passou pela porta com uma mochila”, complementou.

“Faz total sentido vc [sic] não deixar uma pessoa que quer trabalhar entrar no shopping mas um pássaro sim”, ironizou outro usuário.

Por outro lado, alguns internautas defenderam o direito de posse sobre o animal. “Se a arara está em um local público significa que tem documentação e foi comprada em algum viveiro/cativeiro legalizado pelo IBAMA”.

Com a palavra, o Goiânia Shopping:

O Goiânia Shopping informou que tornou-se o primeiro shopping verdadeiramente pet friendly da cidade em 2018 . Ou seja, os animais de estimação passaram a poder passear pelo shopping (com exceção das áreas de alimentação, cinema e fraldário) com seus tutores, sem a necessidade de estarem no colo. O objetivo dessa mudança foi receber toda a família com conforto e segurança. Para aqueles animais que a legislação exige uma documentação específica, é preciso que o tutor mantenha com ele o documento de licença.

Em relação aos entregadores de aplicativos de delivery, o shopping esclarece que criou o Bag Center- um espaço no Piso G2 onde eles podem deixar as mochilas, enquanto se deslocam até as lojas para buscar as mercadorias que serão entregues. A estrutura foi lançada em 2020 e veio garantir mais conforto e segurança aos trabalhadores.

Veja algumas das reações a seguir:

O ser humano é muito estranho mesmo. Qual a necessidade de andar c uma ave no ombro, ao invés de deixar a bichinha vivendo a vida no seu habitat? Pra quê, gente, o q a pessoa ganha c isso, carai?! — Mmanu Batista  (@BatistaMmanu) February 1, 2022

claro, faz total sentido vc não deixar uma pessoa que quer trabalhar entrar no shopping mas um pássaro sim pic.twitter.com/kDQNRsWINB — Fernanda •• Beiçola 🕸 (@ferrnandabc) February 1, 2022