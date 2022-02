Destino em Goiás é eleito um dos melhores do mundo para turismo ao ar livre

Site especializado em viagens, o TripAdvisor elaborou um ranking com os melhores destinos do mundo para o turismo ao ar livre.

No total foram escolhidos 25 destinos para o “Travelers Choice 2022” e apenas um local no Brasil apareceu na lista: a Chapada dos Veadeiros, que figurou na 23º colocação.

Para chegar ao resultado, foram levados em conta as avaliações realizadas na plataforma entre 1º de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021.

No site, a Chapada dos Veadeiros é descrita como um lugar com “cachoeiras de tirar o fôlego, piscinas naturais cintilantes e formações rochosas surpreendentes”.

O parque é uma excelente escolha para os viajantes que gostam do contato direto com a natureza. Entre trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes, não faltam opções do que fazer no local.

O destaque entre as quedas d’água fica para a Cachoeira Santa Bárbara, que possui a água extremamente azul, o que dá um ar caribenho ao local.

Outro local bastante conhecido da Chapada dos Veadeiros é o Vale da Lua, formação rochosa que já foi cenário de filmes e séries.

Em 2021, a Chapada foi vítima de incêndios que consumiram aproximadamente 3 mil hectares no interior do parque e mais 3,5 mil hectares no entorno da área de proteção ambiental.