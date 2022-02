Esta é a frequência correta com que você deve limpar a tela da sua televisão

É muito difícil encontrar alguém que não tenha televisão em casa, não é mesmo? Além disso, hoje essas máquinas possuem até acesso à internet e a redes sociais, como se fossem um celular. Bom, mas onde queremos chegar é que, esse aparelho costuma acumular muita poeira. Inclusive, isso pode até danificá-lo. Por isso, hoje vamos te ensinar quando e como limpar a tela da sua televisão.

Antes de tudo, entenda que você pode perder sua TV de Led caso use produtos inadequados na limpeza, seja na tela ou na parte traseira. Isso porque esses aparelhos são delicados e precisam ser higienizados com cuidado e usando material específico.

Além disso, o manual da sua TV, certamente, deve estar explicando como limpa-lá, mas nós temos um passo a passo simples. Veja abaixo!

Como limpar a televisão?

Primeiro, desligue o aparelho da tomada. Assim, além de evitar choques elétricos, você poderá visualizar com clareza onde está a sujeira com a tela desligada. Em seguida, com um pano úmido apenas com água, limpe toda a máquina.

Como já citamos, o uso inadequado de produtos pode afetar sua TV. Por isso, uso apenas água! Além disso, use apenas panos de microfibra. Basicamente, isso evita arranhões ou fiapos soltos.

Mas afinal, quando limpar a tela da sua televisão?

Por fim, você certamente ainda deve estar com essa pulga atrás da orelha. Isso porque, surgem muitas inseguranças sobre quando limpar a televisão sem estragá-la. Por isso, saiba que o ideal é no máximo duas vezes por semana. Assim, essa tática, vai garantir a boa manutenção da sua TV.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!

+ LEIA TAMBÉM: Esta é a frequência correta com que você deve limpar o sofá da sua sala. Aprenda o passo a passo para evitar sujeiras