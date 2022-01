Esta é a frequência correta com que você deve limpar o sofá da sua sala

Quem não tem um sofá em casa, não é mesmo? Bom, usamos este móvel para reunir a família, receber as visitas, assistir aquela novela das nove ou Sessão da Tarde. Inclusive, quem nunca sofreu quando sujou alguma parte do estofado, né? Porém, se você achava que precisava de um profissional para realizar a limpeza do seu sofá, saiba que estava enganado. Hoje vamos te mostrar como limpar o sofá e qual a frequência ideal. Acompanhe!

Primeiramente, entenda que há muitos truquezinhos para limpar os sofás. Que, em conjunto, conseguem eliminar poeiras, pelos, ácaros e, eventualmente, até bactérias. Todavia, antes de qualquer coisa, você deve identificar o tecido e material que seu móvel é feito. Além disso, ler as instruções de limpeza.

Ok, vamos lá! Como já dissemos, se você achava que só era possível limpar seu estofado com uma empresa especializada no serviço, saiba que não é bem assim! Isso porque dá para fazer a limpeza de maneira efetiva com produtos e itens que você tem em casa.

Assim, além de economizar, você tem em mãos sempre as formas de manter a limpeza do seu sofá. Todavia, usar produtos que não são compatíveis com o tecido, pode resultar em manchas e danos. Logo, para realizar essas limpezas por conta própria, precisa ter cautela, para evitar a dor de cabeça depois.

Basicamente, a internet nos ensina que se seu sofá for de tecido dá para limpá-lo com vinagre. Desta forma, misturando ele com água morna e usando um pano, dá para passar por toda superfície. Assim, remove-se todos os germes e manchas.

Enquanto isso, se seu sofá for de suede, você precisará misturar detergente neutro com água morna. Logo, usando uma escova, você esfregará por todo estofado e, no final, basta secar com um pano seco e limpo.

Afinal, quando deve-se limpar o sofá?

Por fim, podemos concluir que o sofá deve ser limpo de acordo com o uso. Assim, se em sua casa há muitos animais ou crianças, que podem derrubar líquidos no tecido, recomendamos você usar um dos nossos truquezinhos para limpá-lo. A medida que, anualmente deve-se buscar um profissional especializado para fazer uma limpeza mais pesada no móvel. Para que assim, a conservação e manutenção do sofá fique garantida.

