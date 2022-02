Ex-líder de louvor da Vida Nova em Anápolis processa igreja e perde na Justiça

A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) decidiu dar vitória para a Igreja Vida Nova, em Anápolis, depois que um líder de louvor entrou com uma ação na Justiça para ser considerado funcionário do templo religioso.

Consta no processo, que é público, que Weder Junio Gomes dos Santos, mais conhecido como Junio Hope, solicitou o reconhecimento de vínculo empregatício entre os anos de 2010 e 2020, anotação na carteira de trabalho e indenização por danos morais por não ter tido nenhum contrato registrado.

O profissional da música sustentou que morava nos Estados Unidos e retornou ao Brasil apenas para assumir o departamento musical da igreja.

Já a Vida Nova alegou que o vínculo entre a igreja e o líder de louvor era de natureza vocacional, voluntária e que contava com uma ajuda de custo até ele se desligar por conta própria da congregação.

Assim como já havia sido definido em primeiro grau, o juiz César Silveira entendeu não haver o vinculo de emprego, principalmente porque Junio não teria provas de que foi trazido pelo pastor de fora do país para assumir o louvor.

Também foi considerado o fato de que o músico deixou o templo para pastorear uma outra igreja e, através de depoimento dado em grupos de WhatsApp, teria ficado claro que a motivação do trabalho seria totalmente religiosa.