Morte de moradora de Anápolis em grave acidente na BR-153 gera comoção nas redes sociais

Nas últimas horas, o sentimento tem sido de tristeza e incredulidade em Anápolis, depois da confirmação da morte de Iraneide Santos, de 33 anos.

Nas redes sociais, são vários os amigos e familiares que estão deixando mensagens emocionantes para se despedir e desejar força às duas filhas pequenas dela, que ficaram sem a mãe.

Dentre as principais reações, muitos afirmam que Iraneide era uma mulher alegre, sorridente, boa para das conselhos e que deixará muitas saudades.

A vítima não resistiu depois de se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-153, entre os municípios de Aliança de Tocantins e Crixás, no Tocantins. Ela estaria indo com as duas irmãs para o Maranhão para o velório do pai.

De acordo com o G1, o que se sabe até o momento é que o carro de passeio em que estavam colidiu frontalmente com um ônibus da empresa Águia de Ouro, que levava cerca de 50 passageiros e havia saído do Maranhão com destino a Minas Gerais.

Além das irmãs de Iraneide, que foram levadas para o Hospital Regional de Gurupi, o motorista e uma criança que estavam no veículo maior também tiveram ferimentos sérios. Outros sete tiveram machucados leves.