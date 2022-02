Com quantidade reduzida de membros, igrejas de Anápolis vão manter programações especiais de Carnaval

O feriado de Carnaval está cada vez mais próximo, só que a Covid-19 voltou a ser um problema para grande parte dos entusiastas que anseiam pelas tradicionais comemorações da época.

O início conturbado de 2022, com altas no número de infectados e crescimento também nos índices de hospitalização, frustrou, outra vez, os planos de quem vinha adiando as festanças pelos últimos anos.

A comunidade evangélica de Anápolis, entretanto, não tem com o que se preocupar, ao menos até o momento.

Isso porque, conforme apurado pelo Portal 6, as duas maiores comemorações do segmento seguem confirmadas para o Carnaval. Se trata da Umada, promovida pela Catedral Madureira, e da Comepe, sediada pela Assembleia de Deus Ministério Anápolis.

O fato de ambas as organizações terem tomado medidas preventivas contra a Covid-19 já antes do boom de casos no mês de janeiro foi fundamental para a manutenção dos eventos.

Até mesmo por conta da decisão do prefeito Roberto Naves (PP) de não aplicar novos decretos restritivos no município, focando a ação nos pontos de atendimento.

À reportagem, o pastor Eberson Diniz, responsável pelo Comepe, explicou que todas as medidas protocolais serão mantidas e aprimoradas.

“Iremos operar com cerca de 30% da capacidade total e ser bastante criteriosos com a igreja, especialmente na questão do cumprimento dos protocolos e uso de álcool em gel”, afirmou.

A comemoração será ministrada através de cultos em quatro noites e três manhãs, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março.

De forma muito semelhante, a Umada também realizará as reuniões especiais com um público limitado, restrição que acontece desde o anúncio da venda de ingressos.

“Seguimos com nosso planejamento certinho, a menos que ocorra alguma mudança nas normas da Prefeitura ou Vigilância Sanitária”, reassegurou também Samuel Carvalho, membro da secretaria e coordenação do evento.

Medidor de temperatura na entrada, álcool em gel, distanciamento no templo e ausência de serviço de comida serão algumas das condições implementadas para garantir a segurança dos fiéis.

A festa, que parte para a 50ª edição, irá se estender pelas datas clássicas de Carnaval: do dia 25 de fevereiro a 1º de março.