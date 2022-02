Quem não gosta de poder viajar e viver muitas emoções sem sair de casa? Foi pensando nisso que hoje selecionamos 6 filmes brasileiros na Netflix! que são maravilhosos. Então, se prepare para muita ação, romance e mistério!

6 filmes brasileiros na Netflix que são maravilhosos:

1. Amor sem Medida

Primeiramente, começamos com a história de Ivana, que se apaixona por um cardiologista após, acidentalmente, perder seu celular. E se você acha que não há problemas nisso, há algo entre os dois que os atrapalha: a diferença de altura. Comédia pura!

2. 7 Prisioneiros

Ok, prometemos que este filme vai te arrancar suspiros! Basicamente porque temos Mateus, que aceita trabalhar em um ferro-velho em São Paulo para mudar de vida. Porém, ele acaba entrando no perigoso mundo da escravidão contemporânea com diversos outros garotos. Veja o trailer!

3. Doidas e Santas

Em seguida, temos Beatriz, uma terapeuta de casais que também escreve livros sobre o tema. Todavia, a profissional lida constantemente com problemas no próprio casamento e com sua família.

4. Confissões de uma Garota Excluída

Agora temos um drama adolescente, em que conta com Tetê, uma garota de 16 anos que não se sente aceita na escola nem em casa. Além disso, a menina vive maiores conflitos quando é obrigada a mudar de colégio e ter uma vida social normal.

5. Tudo por um Popstar

Neste filme agora temos três amigas fãs de uma banda pop, Slavabody Disco Disco Boys. Basicamente, o problema vem quando as garotas fazem de tudo para conseguirem ir ao show em outra cidade.

6. Terapia do Medo

Por fim, temos duas irmãs gêmeas idênticas, campeãs de vôlei de praia. Até aí tudo bem, o problema é que as mulheres vêem suas vidas de cabeça para baixo após uma sessão de hipnose.

