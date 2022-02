Gameleira de Goiás quer tomar bairro de Anápolis

O bairro Jardim Esperança, localizado no extremo Sul de Anápolis, está no centro de uma discussão envolvendo o município e Gameleira de Goiás. O setor fica situado entre as GO-330 e GO-437.

De acordo com a Prefeitura de Gameleira, cerca de 416 hectares que atualmente pertencem a Anápolis, deveriam ser do município em questão.

O imbróglio está sendo causado por conta de mapas elaborados pelo Instituto Mauro Borges (IMB). Para o prefeito de Gameleira, Wilson Tavares de Sousa Júnior (DEM), o IMB está tirando terras da cidade.

“Nosso município está diminuindo ano a ano de forma indevida. Apenas por meio de lei que pode-se alterar a delimitação de uma cidade. Mas os mapas IMB estão tirando nossas terras ao longo dos anos”, disse.

Para solucionar o possível erro, o Instituto Mauro Borges solicitou os documentos que possam comprovar os erros para as possíveis correções.

A discussão pela posse do bairro chegou à Justiça. O Ministério Público de Goiás (MPGO) foi acionado pela Administração Municipal de Gameleira.

“Só queremos o que é nosso, pois nossa cidade está perdendo espaço com essas revisões em desacordo com nosso mapa legal”, afirmou o prefeito.