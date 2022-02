Sem aumento de salário, motoristas da Urban estão prontos para entrar em greve

A partir da próxima terça-feira (08), Anápolis deve sofrer uma paralisação no transporte coletivo, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Anápolis. (SITTRA).

Ao Portal 6, o presidente do sindicato, Adair Rodrigues, confirmou que a greve geral é motivada pela falta de acordo quanto à remuneração que a classe deveria estar ganhando para operar no município.

Segundo a entidade, os salários estão defasados, sendo que desde junho do ano passado há uma discussão para o reajuste salarial dos motoristas da cidade.

A SITTRA também aponta que se encontra aberta para conversar com a Urban, empresa que gerencia a rede de transporte coletivo no município, mas que ainda não foi procurada pela mesma.

“Eles tem até segunda-feira (07), que é o quinto dia útil do mês, para nos responder. Estamos no aguardo e pode acontecer uma reunião a qualquer momento”, disse Adair.

“Mas se não tiver avanço nas negociações, não vai ter outro jeito, nós vamos nos reunir para discutir uma estratégia de greve geral, que pode acontecer a qualquer momento a partir de terça-feira (08).

No dia 23 de janeiro, após uma assembleia geral da classe, a Sittra já havia dado um prazo para que as pendências do reajuste salarial fossem cumpridas, mas não foi atendida.

Em matéria publicada pelo Portal 6 no dia seguinte, a Urban afirmou que deseja concluir os acordos, mas que precisaria de uma autorização da Prefeitura para realizar a medida.

A empresa ainda teria enviado diversos ofícios para o poder público, mas que não recebeu um retorno da administração municipal.