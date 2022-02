App do transporte coletivo em Anápolis funciona há quatro meses e ainda não foi lançado pela Prefeitura

O Simaps, aplicativo que monitora e informa os horários e rotas dos ônibus em Anápolis foi, durante grande parte do último ano, a grande esperança dos mais de 200 mil usuários de transporte público da cidade.

Com promessa de facilitar e trazer mais conforto para as viagens, a proposta da plataforma é possibilitar que a população, em tempo real, acompanhe o andamento das frotas para se precaver de atrasos ou demais problemas com os veículos.

E a promessa já foi cumprida há bastante tempo. A plataforma foi testada, finalizada e até disponibilizada gratuitamente no Google Play Store e na Apple App Store, ainda em setembro de 2021, com tudo funcionando perfeitamente.

Porém, a tecnologia nunca chegou a ser lançada de maneira oficial pelo município, que, durante a fase de produção, tinha o costume de atualizar a população constantemente sobre os avanços do sistema.

Ao Portal 6, o presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), que realizou os testes e averiguações do produto, revelou que, atualmente, a base de usuários do aplicativo é de apenas pouco mais que 2.500 pessoas.

“Finalizamos os testes em meados de novembro, início de dezembro, e aí começamos a divulgação. Convocamos alguns presidentes de bairros, encaminhamos ao Ministério Público e informamos a todos os vereadores. Incentivamos da forma como conseguimos, pois com poucos recursos em caixa não tivemos como investir em publicidade”, disse.

Mas há um principal motivo que fez com que o lançamento oficial ainda não tenha acontecido e, por isso, várias pessoas não sabem que já podem fazer uso da ferramenta: o nome do aplicativo.

“A empresa nos trouxe esse nome porque precisávamos urgente da liberação das lojas de aplicativo, para que pudessem ser feitos nossos testes iniciais”, disse.

“Porém, o nome ideal é um fator que a comunicação está avaliando e acredito que, por tal motivo, ainda não lançamos oficialmente. Esse [Simaps] é de difícil memorização”, sustentou.

Um pedido de alteração já foi feito pela ARM à empresa responsável pelo desenvolvimento do Simaps. Enquanto isso, não há previsão de quando o lançamento, enfim, irá ocorrer.