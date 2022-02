Nível do rio Meia Ponte eleva e moradores e animais ficam ilhados

As fortes chuvas que caíram em Goiânia na madrugada do domingo (06) resultaram em uma situação inusitada e complicada para alguns moradores do Setor Jaó.

Devido às precipitações, o nível do Rio Meia Ponte, que corta a região, elevou e deixou residentes de chácaras, além de animais, completamente ilhados.

Para socorrer duas pessoas e três cachorros, a guarnição náutica do Corpo de Bombeiros, munidas de equipamentos especiais para áreas alagadas, foi até o local para fazer o deslocamento para uma margem segura.

A equipe também auxiliou no transporte de alguns objetos como bicicleta, ventilador, mantimentos e roupas.

Toda a operação durou um pouco mais de 1h. Ninguém ficou ferido.