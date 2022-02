O excesso de açúcar do sangue, a hiperglicemia, é um grande perigo para a saúde e bom desenvolvimento do organismo.

Enjoo, dor de cabeça, sede excessiva, vontade frequente de urinar, sonolência e cansaço são alguns dos principais sinais que o corpo dá quando há a hiperglicemia.

Alimentos muito doces e carboidratos são os principais responsáveis por este quadro e devem ser evitados a todo modo.

Mas existem alguns alimentos que auxiliam diretamente na diminuição do açúcar no organismo e ainda são capazes de ajudar no emagrecimento. Segue a lista!

6 alimentos que combatem o excesso de açúcar no sangue e ajudam a emagrecer:

1. Espinafre

O espinafre é uma verdura riquíssima em aminoácidos, além de minerais como cálcio, magnésio e potássio.

O alimento também tem uma excelente capacidade de diminuir os níveis de pressão arterial.

Um outro ponto positivo é a quantidade de fibras que o espinafre traz consigo. As fibras são fundamentais para diminuir o nível de açúcar no sangue, além de melhorar o sistema digestivo.

2. Abacate

A fruta verde é rica em gorduras boas – ácido oleico, a mesma substância anti-inflamatória do azeite de oliva.

O abacate é capaz de reduzir os risco de síndrome metabólica além de ser excelente para reduzir a fome, contribuindo para o emagrecimento.

3. Ovo

O ovo, além de ser um alimento acessível e versátil, é digerido muito facilmente pelo organismo.

Com isso, ele regula a sacarose e ameniza os níveis de açúcar, além de aumentar a sensação de saciedade, contribuindo para diminuir a fome.

4. Brócolis

Este vegetal é excelente para diminuir os níveis de açúcar no sangue. Isso, devido a ele ser uma forte fonte de ferro.

Além do mais, o brócolis é mais um alimento capaz de oferecer a sensação de saciedade no corpo, se tornando um contribuinte para quem deseja emagrecer.

5. Chia

A famosa semente chia tem feito parte de inúmeras receitas para quem deseja emagrecer e ter maior qualidade de vida.

Ela é fonte de proteínas, fibras, ômegas 3 e 6, antioxidantes, vitaminas e minerais, como cálcio, magnésio e ferro.

Com isso, a chia é altamente capaz de auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares.

6. Lentinha

Rica em proteína, ferro, potássio e fibras, a lentilha é perfeita para amenizar o açúcar no sangue.

Além do mais, a leguminosa é fonte de antioxidantes que protegem a pele e evitam doença do envelhecimento.

