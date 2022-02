Gari de Aparecida de Goiânia usa horas vagas para reforço escolar de crianças e até idosos

O projeto Levando Amor vem chamando a atenção no setor Terra do Sol, em Aparecida de Goiânia. Com caráter socioeducativo, desde 2007, começou ajudando crianças da região a continuarem nos estudos.

Hoje, a iniciativa já abraça idosos, crianças pequenas e até recém-nascidos. De grão em grão, centenas de pessoas já foram beneficiadas. Tudo com o apoio de colaboradores.

A potência de toda essa história passa, sobretudo, pelas mãos da gari do serviço de limpeza urbana de Aparecida de Goiânia, Francisca Barbosa da Silva. Ela contou ao Portal 6 que tudo começou a partir de uma necessidade própria, mas que aos poucos foi se tornando um compromisso com a comunidade.

“Eu não encontrava vagas em creches ou CMEI’s e, na época, eu tinha filhos pequenos para cuidar. Eu não conseguia trabalhar e também não tinha lugar onde deixá-los”.

Assim, Francisca foi agrupando pessoas para poder ajudá-la e começou a ampliar a rede de apoio, que aos poucos se tornou o ‘Levando Amor’. “Agora, estamos trabalhando pela necessidades de pessoas mais vulneráveis”, afirmou.

A iniciativa tem como principal objetivo oferecer reforço escolar para as crianças que já estudam na rede pública, sempre no contra turno das aulas “tradicionais”, feitas por colaboradores voluntários.

Além disso, o espaço oferece uma alternativa para pais e mães que precisam de um lugar seguro para deixar os filhos antes de irem para o trabalho.

Sobre o legado de inserir cerca de 170 ex-alunos no mercado de trabalho, a gari dá exemplo de política pública: “Antes, muitos adolescentes iam traficar, roubar e hoje já não é assim. Eles tiram o próprio sustento, ajudam as famílias e até resgatam outros membros familiares próximos e amigos”, complementou.

A fundadora da iniciativa espera que no futuro o espaço cresça ainda mais, atendendo o maior número de crianças possível.

“São muitos os lugares que precisam de pessoas que estendam a mão, resgatem, que cheguem na hora e local certo”, pontuou.

Veja algumas imagens do Levando Amor a seguir: