Com alimentações mais caras e retorno à “vida normal”, restaurantes populares de Anápolis funcionam no limite

Fatores como a alta da inflação e o crescimento-geral no preço das mercadorias fizeram com que o hábito de se alimentar ficasse cada vez caro e complicado para o bolso de grande parte dos brasileiros.

A situação é ainda mais delicada ao se imaginar a realidade das pessoas em situação de rua, que convivem com um cenário de luta pela sobrevivência em uma base diária, incluindo também trabalhadores que precisam arcar com a própria alimentação, idosos, estudantes e pessoas que buscam por um emprego.

Uma das soluções mais efetivas para combater essa problemática é o funcionamento dos restaurantes populares, que proporcionam refeições completas por preços comunitários. Conforme apurado pelo Portal 6, Anápolis, com quase 400 mil habitantes, atualmente conta com quatro unidades do tipo, que estão atuando no limite.

Único dos três a ser mantido completamente com recursos da Prefeitura, o Restaurante Popular da Vila Jaiara serve cerca de 1.500 refeições diariamente, de forma a atender as pessoas que passam pela região Norte da cidade.

O quantitativo é o mesmo do Restaurante do Bem do Centro, que funciona a partir de uma parceria da gestão municipal com o Governo do Estado.

A outra alternativa está localizada na região Leste do município. Lá, o Restaurante do Bem do Bairro de Lourdes serve 300 marmitas diariamente, também a partir de uma parceria com o Estado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Integração Social, a demanda vem sendo máxima todos os dias, mas esse cenário já era percebido antes mesmo da pandemia da Covid-19.

Fora do escopo do município, também existe o Restaurante do Bem da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Henrique Santillo, que funciona através de uma cooperação do próprio estado com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – que é justamente a responsável pela gestão dos restaurantes do Centro e Bairro de Lourdes.

Em contato com a gerência da OVG, o Portal 6 apurou que o local também funciona no limite, com cerca de 900 refeições servidas diariamente, número que foi impactado após a chegada da pandemia.

Tendo apenas 30% da capacidade total permitida no momento, por conta do vírus, o restaurante é o ponto de salvação de muitos dos trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e região.

A inauguração de novas unidades é uma das maiores esperanças de se ampliar o serviço em Anápolis e garantir a alimentação de mais pessoas, além de desafogar parte da demanda nos locais que já funcionam.

A ideia foi, inclusive, uma das promessa de campanha do prefeito Roberto Naves (PP) durante a corrida eleitoral de 2020. Na ocasião, o mandatário se comprometeu a construir três novos restaurantes, sendo um no Recanto no Sol, outro no Copacabana e o do Bairro de Lourdes – este último inaugurado após as eleições, em novembro de 2020.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Prefeitura, que informou estar licitando a contratação de uma empresa para a execução do serviço de alimentação nas duas unidades que ainda aguardam a inauguração, sem data definida.

Segundo o Centro Administrativo, será de responsabilidade da vencedora a locação do prédio, infraestrutura e aquisição de materiais. A Prefeitura ficará responsável por arcar com cada refeição servida.