Palmeiras não tem mundial? 6 curiosidades sobre o time

Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras é um dos mais importantes clubes do Brasil. Fundado em 1914, o time paulista possui algumas peculiaridades que são conhecida por poucos.

Uma das principais perguntas que surgem é se o clube conquistou ou não um Mundial de clubes. A resposta está aqui, além disso, também há outras curiosidades sobre o time.

1. Clube adotou três nomes durante a história

Em princípio, o clube surgiu com nome de Palestra Itália. Em virtude da 2ª Guerra Mundial em 1942, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, ordenou que símbolos que remetessem a países do Eixo (Itália, Alemanha e Japão) fossem retirados.

Como resultado, o Palestra Itália virou inicialmente Palestra de São Paulo. Mas ainda em 1942, o Palmeiras adotou o nome que possui hoje.

A escolha se deu a fim de homenagear a Associação Atlética das Palmeiras, que havia ajudado o time a disputar o Campeonato Paulista de 1916.

2. Hino composto por apenas uma pessoa

Os versos como “Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra” foram compostos em 1949.

O que quase ninguém sabe é que Antônio Sergi e Gennaro Rodrigues, que assinam o hino do clube, são a mesma pessoa. Ou seja, Gennaro Rodrigues foi apenas um pseudônimo adotado por Sergi.

3. Palmeiras e Brasil, uma mistura que dá certo

Penta campeão da Copa do Mundo, o Brasil tem um pouco de Palmeiras em cada uma dessas conquistas. Assim como o São Paulo, a equipe é a única a ceder jogadores para a Seleção Brasileira em todos os títulos conquistados.

São eles: Mazzola (1958), Djalma Santos, Zequinha e Vavá (1962), Leão e Baldocchi (1970), Zinho e Mazinho (1994) e Marcos (2002).

4. Carrasco dos brasileiros

Já foram disputadas 62 finais na história da Libertadores. Nesse meio tempo, quatro dessas decisões contaram com a participação de dois clubes brasileiros.

Nas duas finalíssimas em que esteve presente ao lado de outro time do Brasil, o Palmeiras se sagrou campeão ao vencer Santos (2020) e Flamengo (2021).

5. Celebrado hoje, mascote já foi motivo de polêmica

Mascote da equipe, o ‘porco’ surgiu como forma de provocação dos rivais em 1969, após uma tragédia envolvendo dois atletas do Corinthians, que faleceram em um acidente de trânsito.

Contudo, em 1986, a torcida abraçou o novo mascote que foi oficializado pelo Palmeiras anos depois.

6. E o Mundial?

O Palmeiras não tem Mundial? A discussão é bastante recorrente e polêmica. O título que a equipe possui é a Copa Rio de 1951. Principal entidade do futebol, a Fifa reconhece o título como Campeonato Mundial. Entretanto, o título é contestado por torcedores rivais, já que o clube não venceu a Libertadores.

