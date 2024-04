Os signos que podem estar diante da pessoa certa e não perceberam ainda

Não deixe que o atual cenário astrológico transitório interfira na sua felicidade a longo prazo, principalmente no campo amoroso

Gabriella Licia - 09 de abril de 2024

Mulher de óculos. (Foto: Ilustração/Pexels/Yuri Manei)

Neste mês de abril, muitos fenômenos astrológicos estão acontecendo, fazendo com que alguns signos sintam bastante dissociação mental, a ponto de confundir os próprios sentimentos e até mesmo ignorar sinais claros do universo.

Para intensificar ainda mais a situação, o eclipse solar ocorrido nesta última segunda-feira (08), serviu como um gatilho para deixar as emoções mais confusas a ponto de ignorar um amor que está bem à frente.

Levando em consideração que estamos em período de retrogradação de Mercúrio em Áries, é bem comum questionar sobre o futuro íntimo e de cada relação. Só não deixe que o cenário transitório interfira na sua felicidade a longo prazo, principalmente no campo amoroso.

Há alguém muito próximo tentando de várias maneiras cativar o amor mais genuíno, mas esses signos têm criado barreiras pesadas e colocado em xeque a veracidade de cada fala.

É bom abaixar um pouco as guardas e começar a vivenciar mais o que o universo tem tentado oferecer. Lembre-se: o peso do arrependimento de um “quase algo” é maior do que uma decepção corriqueira.

Veja abaixo quais serão os signos mais afetados neste período e que devem abrir os olhos para não perder grandes chances de serem felizes no amor! Olha só!

Os signos que podem estar diante da pessoa certa e ainda não perceberam:

1. Áries

Não é novidade para ninguém que a sequência de eventos astrológicos tem deixado os arianos confusos, com as energias à flor da pele, além de mais impulsivos.

A grande problemática é que existe alguém próximo, ansioso para entrar no coração do nativo, mas ele não consegue enxergar a situação, tampouco distinguir os próprios sentimentos. Tente acalmar mais os ânimos e racionalizar antes de agir.

2. Libra

Os librianos já possuem uma certa dificuldade em enxergar quando alguém está realmente apaixonado, principalmente neste cenário astrológico. É importante fazer uma reavaliação das prioridades e entender quem realmente te ama e está disposto a permanecer.

O restante é apenas perda de tempo e justificativas para inflar o ego.

3. Capricórnio

Finalizando essa lista de signos, os nativos de capricórnio podem até ignorar e fingir que não é com eles. No entanto, existe alguém muito próximo disposto a fazer de tudo para vocês dois darem certo. Estejam mais aberto às opções e sejam honestos com os próprios sentimentos.

