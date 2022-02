Estar em um relacionamento é sempre algo prazeroso, entretanto, pessoas de fora podem simplesmente estar atrapalhando a felicidade do seu relacionamento.

Existem alguns sinais que evidenciam quando isto ocorre. Assim sendo, preparamos uma lista para lhe ajudar a descobrir se você está passando por isso.

6 sinais que revelam que tem alguém atrapalhando a felicidade do seu relacionamento

1. As pessoas não querem que você mude de hábitos

Se as pessoas com as quais você convivia antes insistem para que você mantenha a vida de antes do namoro, é sinal de que elas querem atrapalhar o seu namoro.

2. Vira e mexe você ouve boatos ruins sobre o seu parceiro

Independente do que aconteça, sempre estão espalhando algum boato ruim sobre o parceiro. Se este for o caso, fique atento, pois podem estar de olho na felicidade do seu relacionamento.

3. Os amigos do parceiro vivem tentando te isolar do convívio social

Se os amigos pedem para que você não vá a alguns compromissos, é sinal que eles podem estar querendo estragar a felicidade da relação.

4. As pessoas não deixam você falar sobre o relacionamento

Já passou por aquela situação que as pessoas viram a cara quando você começa a falar como o seu relacionamento está bem? Saiba que esta é uma forma das pessoas atrapalharem a relação.

5. Quando vocês brigam, os amigos comemoraram

Eles jamais vão comemorar de maneira explícita, mas sempre que vocês brigam eles vibram. Afinal você pode estar mais perto de terminar e voltar ao convívio mais próximo com eles.

6. Você tem receio de contar sobre as coisas boas que acontecem

Por fim, se em algum momento do relacionamento você sente que é melhor esconder as notícias boas e as realizações do relacionamento, é sinal que você não confia nas pessoas ao redor.

