Conheça a companhia aérea internacional que oferece diversão íntima nas alturas

Uma companhia aérea norte-americana decidiu inovar nos voos e oferecer aos clientes românticos uma experiência única e divertida.

Situada em Las Vegas e com filial em Los Angeles, a empresa oferece três estilos de programas para os casais que desejam sair da rotina.

A primeira e mais cobiçada foi nomeada de Mile-High Club. A modalidade permite que o casal em lua de mel viaje em uma cama de casal, forrada de lençóis vermelhos de cetim e com opção de luzes e equipamentos de som personalizados.

A categoria pode custar US$ 995 (R$ 5.240, aproximadamente), em um voo com duração de 45 minutos. Mas, para as pessoas que gostam de abusar da criatividade e aproveitar o momento, existe a opção dos voos de 1h ou 1h30.

Nestes, serão investidos US$ 1.095 (R$ 5.765) ou US$ 1.495 (R$ 7.870), respectivamente, dependendo da escolha.

A segunda modalidade foi projetada para os mais româncitos, que desejam oferecer um jantar completamente distinto dos demais.

Nesta, os casais que desejarem aproveitar o momento no bimotor Cessna 414, deverão desembolçar US$ 1.295 (R$ 6.820) ou US$ 1.595 (R$ 8.400). De brinde, receberão uma bela vista e uma garrafa de champanhe.

Já a terceira e mais atípica opção é para os noivinhos que desejam se casar no ar. Nesta modalidade, especificamente, a noiva receberá um buquê, champanhe, registro da cerimônia e poderá levar dois acompanhantes, além do ministro da cerimônia.

“Você chega aqui com um sorriso no rosto e sai com um sorriso maior ainda”, disse o piloto e fundador da companhia Andy Johnson, ao jornal The New York Times.

O profissional ainda garante que demais tripulantes encarregados dos serviços utilizam fones de ouvido com cancelamento de ruído para garantir a privacidade dos clientes.