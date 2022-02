Entenda por que Anápolis deixou de ser um “BBB”, mas está prestes a se tornar para lá de vigiada

Muitos se impressionam com o aparato e estrutura de câmeras e equipamentos que o Big Brother Brasil (BBB), maior reality show do país, esbanja durante as transmissões da casa que é considerada “a mais vigiada do Brasil”.

Para surpresa de várias pessoas, entretanto, Anápolis também possui um local destinado apenas ao uso e monitoramento de um grande número de câmeras de vigilância.

Se trata do Observatório Municipal de Segurança que, no momento, não conta com um material que possa ser comparado às tecnologias de mais alto padrão da Rede Globo.

Porém, essa realidade deve mudar em breve. Ao menos, foi o que afirmou o diretor do local, Odilon de Oliveira, em entrevista ao Portal 6.

“Hoje contamos com 80 câmeras, mas que já estão sendo substituídas por serem mais antigas e não oferecerem um funcionamento tão regular”, explicou.

Tanto é que, das 80, diversas se encontram em um status inoperante, devido a algum problema-geral de funcionamento na própria câmera.

Segundo Odilon, não é possível precisar o número exato de equipamentos funcionando e em manutenção por conta dos processos de ativação e desativação constante de diferentes unidades durante os reparos das defeituosas.

Ele sustentou, contudo, que o município já se encontra em uma fase muito avançada da implementação de novas câmeras, de forma a totalizar 230 em operação na cidade no próximo mês de março.

“Já foi passada a fibra óptica e colocados os postes. Agora, só falta instalar o material”, explicou.

Ainda de acordo com o diretor, a novidade será de fundamental importância para a melhora, aumento e continuidade do trabalho de monitoramento realizado no Observatório de Anápolis.

“É tecnologia avançada, muito moderna. Trarão ainda mais benefícios para a população, especialmente no que se tange a segurança”, disse.

“São todas acompanhadas 24h por dia, sendo que as situações suspeitas são imediatamente repassadas para a polícia, facilitando a prevenção de crimes e também a elucidação deles”, finalizou.