Gigante do DAIA, indústria farmacêutica abre seleção para contratar funcionários

Considerada uma das principais indústrias farmacêuticas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Brainfarma está com uma seleção aberta para contratar novos funcionários.

Ao todo, estão disponíveis 06 vagas para pessoas que desejam atuar como Operador de Empilhadeira. Outras 02 são especificamente para Líderes de Logística.

Para o cargo de Operador de Empilhadeira, é necessário ter ensino médio completo, curso de operador de empilhadeira ativo, possuir CNH na categoria B, disponibilidade para trabalhar no 2º turno e é desejável conhecimento com coletor de dados e operação de sistemas.

Os selecionados, além de salário, deverão receber assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados, refeitório, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Já na função de Líder de Logística é preciso ter ensino superior completo em Administração ou áreas afins, disponibilidade para trabalhar no 2º turno, conhecimento do sistema ERP, WMS e SAP, conhecimento no pacote Office e conhecimento de boas práticas de fabricação e normas regulamentadoras.

Os contratados pela empresa receberão salário, assistência médica e odontológica, auxílio academia, café da manhã, participação nos lucros ou resultados, refeitório, vale alimentação e vale transporte.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site para cadastrar o currículo.