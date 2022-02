Milhares de pessoas no mundo todo lidam constantemente com as dietas restritivas para perder peso e várias até obtém um resultado visível no espelho, mas depois lutam com o ‘efeito rebote’.

O temido ‘efeito rebote’ acontece porque, quando iniciamos uma dieta zero carboidrato e bebendo o dobro de água que éramos acostumados, liberamos a retenção de líquido.

Depois que o líquido foi eliminado e percebemos a diferença física, retornando à alimentação costumeira, neste momento nasce o problema.

Tudo que você acha que perdeu, volta. O ideal é esquecer o pensamento de emagrecer rápido, de um jeito fácil.

Emagrecer saudavelmente demora, afinal, é um processo. Exige reeducação alimentar e mudanças reais de hábitos.

Caso você tenha emagrecido e não sabe como manter este corpo, separamos uma lista de ações que devem ser adotadas para não ganhar aquele peso de volta.

5 dicas preciosas para não voltar a engordar depois de perder peso:

1. Evite as dietas radicais

As dietas restritivas, assim como dito, além de serem responsáveis por oferecer um efeito falso de emagrecimento imediato, despertam um desejo incessante de quebrar regras.

O ideal é adotar uma reeducação alimentar, acabando de vez com o hábito de ingerir carboidratos em excesso e o açúcar.

Um lado positivo da reeducação é que isso se torna parte da sua rotina. Não haverá os enormes desejos de comer ‘besteiras’ repentinamente.

2. Tenha uma rotina

Ter uma rotina de alimentação correta, como é sugerido pelos nutricionistas – de três em três horas – auxilia bastante quem não quer engordar novamente.

Isso porque sentir fome não ajuda a emagrecer, muito pelo contrário, só aumenta o desejo de comer ainda mais na próxima refeição.

Um ponto extremamente válido é trabalhar todas as questões psicologicamente, afinal, a fome psicológica é uma grande vilã para quem quer perder ou manter o peso.

3. Esqueça o dia do lixo

É evidente que, para manter bem a saúde mental de qualquer pessoa, não é recomendado abolir todas as besteiras.

No entanto, não dá para perder totalmente o controle nos finais de semana e retornar na segunda-feira como se nada tivesse acontecido.

Manter a constância é um grande segredo para não engordar novamente.

4. Desista dos fast-food

Já estamos cansados de ouvir que os fast-food são verdadeiros inimigos e não há nada de errado nessa afirmação.

A quantidade de gordura, açúcares e carboidratos que esses alimentos possuem pode destruir facilmente os meses de luta que enfrentou para emagrecer alguns quilos.

5. Tenha paciência

Emagrecer é algo a longo prazo. É preciso dedicação não somente com a alimentação, mas com atividades físicas também.

É importante lembrar que emagrecer é algo matemático. Se você ingere menos calorias e gasta mais, é possível perder quilogramas facilmente.

