Sabemos que existem dois tipos de necessidade em deglutição: a fisiológica e a emocional. Mas como distinguir ambas e saber as formas de controlar a fome?

A fisiológica não desaparece em caso de distrações, é gradativa e só se encerra após uma caprichada refeição, resultando em um sentimento de satisfação poderoso.

Já a fome emocional pode ser resultado de uma compulsão, um desejo incessante e, mesmo após ingerir um lanchinho, não se sentirá satisfeita.

Acontece que esses lanches calóricos e repentinos colabora fortemente para o ganho de peso e devem ser evitados.

Primeiramente, existem alguns métodos para enganar esta fome, de forma saudável, e separamos uma lista de dicas para você.

6 formas de controlar a fome que podem te ajudar a perder peso e emagrecer:

1. Comece a refeição com a salada

Essa dica é fundamental, pois as folhas e verduras variadas criam um estilo de ‘forro’ no estômago, trazendo maiores sensações de saciedade.

Invista também no azeite e no limão. Esses componentes são grandes contribuintes para reduzir o apetite.

2. Mastigue bem

Mastigar bem é um excelente passo para enganar o estômago.

Isso acontece porque o cérebro consegue processar melhor as informações de que a comida está chegando no estômago, respondendo com a rápida sensação de saciedade.

Além disso, a boa mastigação auxilia em todo o processo digestivo, desenvolvendo melhor o bolo fecal.

3. Evite açúcar

Muitas das vezes, optamos por um lanche rápido ao invés de uma boa refeição, como bolachas recheadas e fast-food.

Essas escolhas podem ser bastante prejudiciais pois os açúcares serão rapidamente absorvidos e digeridos no organismo, fazendo com que a fome volte ainda mais rápido.

4. Controle as emoções

Descontar as frustrações diárias em comida é um péssimo hábito praticado por milhares de pessoas todos os dias.

O ideal é racionalizar os sentimentos e reavaliar se está sentindo mesmo fome ou apenas um desejo por algum prato específico.

Em caso de resistência e dificuldades com a compulsão, o mais viável é procurar um psicólogo ou um terapeuta especializado.

5. Saia do sedentarismo

Ocupe parte do seu dia com atividades físicas, seja uma dança, meditação, yoga ou a tradicional musculação.

Além de todos os benefícios encontrados nas práticas de exercícios e dos gastos calóricos que terá, o cérebro consegue gastar mais energias com o essencial, evitando as temidas compulsões alimentares.

6. Beba bastante água

É clichê, mas beber maiores quantidades de água, de fato, auxilia em infinitas áreas do corpo, incluindo na arte de ‘enganar a fome’.

Alguns simples copos de água podem oferecer uma sensação maior de saciedade para o estômago, portanto, não deixe de se hidratar.