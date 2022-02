Existem certos alimentos que não são devidamente ingeridos por nosso intestino delgado, um grande exemplo são os carboidratos. Assim, esta má digestão acaba gerando aquela sensação de barriga inchada. Por isso, listamos agora alguns alimentos que podem causar esse desconforto e aspecto arredondado dessa parte do corpo. Veja:

6 alimentos para cortar da dieta e se livrar da sensação de barriga inchada:

1. Comidas processadas

Primeiramente, começamos nosso checklist com esses alimentos que, além de não fazerem bem para nossa saúde, são completos vilões contra o bom trabalho da nossa digestão. Basicamente, refeições com alimentos processados são carregadas de conservantes e aditivos químicos que incham o estômago. Por isso, troque os instantâneos, salgadinhos e bolachas por alimentos naturais, frutas e legumes.

2. Trigo

Ok, que o trigo é rico em bons nutrientes. Todavia, ele é carregado em frutanos, um carboidrato muito difícil de digerir-se. Segundo especialistas, quando consumimos carboidratos que não podemos absorve-los, eles são fermentados pelas bactérias intestinais, provocando desconforto.

3. Bebida alcoólica

Outro fato que causa a sensação de barriga inchada são as temidas bebidas alcoólicas. Basicamente, o problema nesse consumo está no exagero que, além do inchaço, causa o ganho de peso.

4. Açúcar

Bom, comer bolos, chocolates e guloseimas em geral pode ser maléfico ao nosso organismo. Isso porque, quando ingerimos muito açúcar, causa um desequilíbrio nas bactérias em nosso estômago, o que pode gerar o inchaço. Por isso, evite o exagero.

5. Laticínios

Se você gosta muito de leite e seus derivados, fique de olho! Isso porque, esses alimentos podem estar causando o seu inchaço na barriga. Portanto, a melhor alternativa é passar a consumir produtos sem lactose ou à base de algum vegetal.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

