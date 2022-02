Criança tem sonho realizado pelo Corpo de Bombeiros em festa especial de aniversário

Uma criancinha, de apenas 04 anos, teve o sonho realizado durante a festa de aniversário na noite deste sábado (12).

Morador do município de São Luís de Montes Belos, Pedro Miguel afirma a todos o desejo de se tornar um bombeiro desde os 02 aninhos.

Além do objetivo pro futuro, o pequeno sempre se imaginou dentro de um caminhão da corporação, com direito a usar o uniforme e a tão famosa mangueira de água.

E foi pensando nesse sonho que a mãe do garoto realizou um pedido especial para o Corpo de Bombeiros local, que não frustrou as expectativas da família.

Isso porque os militares fizeram questão não só de marcar presença na comemoração do aniversário de Pedro, como também de oferecer ao menino uma verdadeira imersão na realidade de um bombeiro.

Juntos, eles cantaram parabéns, deram um volta no tradicional caminhão – com direito à uso de sirenes – e até colocaram a mangueira anti-incêndios para funcionar nas mãos do aniversariante.

Todo este momento especial foi registrado em fotos que comprovam toda a felicidade de Pedro. Confira a seguir: