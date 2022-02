Parque aquático se pronuncia após acidente que matou garotinho em Caldas Novas

Quase 24h depois do acidente que tirou a vida do pequeno Davi Lucas de Miranda, de 08 anos, a assessoria de comunicação do DiRoma Acqua Park divulgou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (14), uma nota à imprensa para comentar o episódio.

No texto, o grupo afirma que a área onde o garotinho sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros estava “completamente fechada com tapume e devidamente sinalizada para reforma e melhorias”.

O DiRoma também garantiu que o complexo é rigorosamente vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e “possui todos os alvarás e licenças emitidos pelas autoridades competentes”.

“Em 50 anos de história e tradição, nunca o Grupo DiRoma sofreu uma tragédia dessa magnitude. As investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil”, garantiu a assessoria.

A nota foi encerrada afirmando que todo o grupo está consternado e oferecendo todo o suporte à família enlutada.

Em tempo

Na tarde de domingo (13), Davi caiu de um toboágua no parque aquático, depois que teria tido acesso a um equipamento chamado “vulcão”, que estava interditado para manutenção.

Por causa do impacto da queda, o garotinho sofreu fraturas pelo corpo, traumatismo cranioencefálico e, em sequência, acabou se afogando. Ele morava em Conselheiro Lafaiete (MG) e estava passeando com familiares.

Depois de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou a ser levado para o Hospital Municipal André Alla Filho e teve o óbito constatado por volta das 19h.

Pouco antes, ele já havia sido intubado e estava prestes a ser encaminhado de helicóptero para Goiânia, mas teve uma parada cardíaca.