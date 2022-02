Este é o lugar correto onde sua escova de dente deve ser guardada

Aqui estamos sempre falando sobre dicas para sua casa. Isso porque, às vezes, com a correria do dia a dia, não prestamos atenção nos pequenos detalhes do nosso estilo de vida, não é mesmo? Bom, hoje não vai ser diferente. Desta forma, aprenda. de uma vez por todas, o lugar correto onde sua escova de dente deve ser guardada.

Primeiramente, entenda que é importante se informar sobre isso. Porque, ao fazer do jeito errado, sua escova pode acumular mais bactérias e germes que o normal e afetar sua saúde bucal.

Afinal, onde a escova de dente deve ser guardada?

Ok, veja bem, aqui reunimos algumas dicas que devem ser seguidas. Em primeiro lugar, não deixe sua escova descoberta. Bom, se você estiver se perguntando o porquê disso, vamos explicar. Basicamente, ela pode trazer bactérias inimigas para sua saúde.

Por isso, o ideal é guardá-la dentro do armário e em um recipiente aberto para não abafar.

Outro ponto que não vamos esquecer é: antes de uma nova escovação é bom lavá-la para retirar qualquer resíduo da última limpeza.

Se você já ouviu aquele ditado popular de “fulano juntou as escovas de dente com fulana”, avise para eles separarem agora! (As escovas, claro). No geral, o contato entre diferentes escovas pode criar uma ponte de bactérias de uma para a outra. Assim, acho que não precisamos nem frisar sobre a importância de que esses itens sejam de uso pessoal e intransferível.

E não paramos por aí! Basicamente, sua escova deve ficar longe do vaso sanitário. Além disso, ao dar descarga, lembre sempre de tampar o seu vaso, para não voar bactérias para todo o ambiente. Inclusive, opte por lixeiras com tampa.

Por último e não menos importante, não guarde sua escova na horizontal. Mas por que? Isso dificulta a secagem, o que, consequentemente, deixa ela mais propícia a se contaminar. Logo, prefira deixá-la dentro de algum recipiente ou compartimento que fique de pé, não esquecendo de protegê-la com uma tampa protetora.

