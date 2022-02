Coco Bambu vai investir R$ 8 milhões em novo restaurante em Anápolis

Ainda em fase de projeto, com um investimento de R$ 8 milhões, o restaurante Coco Bambu tem previsão de chegar em Anápolis no final de setembro. Essa será a segunda unidade em Goiás.

Segundo o empresário Bruno Vasconcelos, sócio operador da marca em Goiânia, um dos maiores desafios no estado é a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma das mais altas do Brasil.

A loja ficará localizada no bairro Jundiaí e contará com 1.200m² e 300 lugares, além de dois salões de eventos, brinquedoteca, adega e muita música ao vivo.

“Recebemos muitos clientes de Anápolis na loja de Goiânia, muitos pedidos por uma loja em Anápolis nas redes sociais e acreditamos muito no potencial da cidade”, afirmou Bruno.

Ao todo, a empresa deve gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos na cidade, e algumas funções já estão com o processo de seleção aberto.

Para conferir as vagas disponíveis e as funções, basta acessar o link cocobambu.gupy.io.