Garotinho morre em hospital depois de ser brutalmente agredido pela madrasta em Goianésia

Um caso chocante está repercutindo fortemente na cidade de Goianésia nesta quarta-feira (16), depois que um garotinho, de apenas 07 anos, deu entrada no hospital municipal local com vários ferimentos e acabou tendo a morte constatada.

O Portal 6 apurou que, por volta das 03h, o pequeno chegou na unidade com o pai e a madrasta e apresentava hematomas no pé, um afundamento na região do crânio, possível fratura na região torácica, lesão no olho direito e abdome rígido.

A Polícia Militar foi acionada de imediato e conversou inicialmente com o pai do garoto. O genitor afirmou que, ao sair para trabalhar na segunda-feira (14), o filho estava bem. Mais tarde, percebeu que ele reclamava de dor na barriga e o colocou para dormir.

Já na terça (15), teria perguntado se o garoto queria ir ao hospital, mas o menor disse que não. Mais tarde, se negou a comer e foi deitar. Horas depois, na madrugada desta quarta (16), teria acordado vomitando e então sido levado para receber atendimento médico.

O pai alegou ainda que a criança ainda conversava e se movimentava durante o trajeto e que as lesões teriam sido decorrentes de uma surra que a madrasta teria dado de cipó porque ele não estava bem na escola.

A madrasta foi ouvida logo na sequência. Primeiro disse que o garotinho machucou o pé na escola e o hematoma no olho teria acontecido durante uma brincadeira com o irmão mais novo.

Ao saber que o menino havia falecido, porém, a mulher começou a chorar. Foi quando confessou ter dado um empurrão no enteado, fazendo com que se chocasse contra uma parede, e depois desferido dois chutes na região abdominal dele.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia da cidade e o caso agora será investigado pela Polícia Civil. Inicialmente, o crime foi registrado como lesão corporal seguida de morte.