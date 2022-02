Moradores de 30 municípios vão ganhar casas de mais de R$ 120 mil do Governo de Goiás

Parceria entre a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e prefeituras de 30 municípios goianos irá beneficiar 1,2 mil famílias por meio do programa Pra Ter Onde Morar.

As primeiras 50 casas foram entregues em Paraúna na última semana pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) e Pedro Sales, presidente da autarquia.

Cada imóvel construído pelo programa tem valor de R$ 124 mil e as propriedades serão entregues a custo zero. O investimento nesta primeira etapa do programa é superior a R$ 130 milhões.

As casas possuem sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta e quintal descoberto.

Os municípios beneficiados são: Abadia de Goiás, Anhanguera, Aruanã, Bom Jesus de Goiás, Buriti de Goiás, Campestre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro e Cristianópolis.

E ainda Damolândia, Edealina, Firminópolis, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Itaguaru, Ivolândia, Mairipotaba, Moiporá, Nova Aurora, Padre Bernardo, Piranhas, Rio Verde, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João da Paraúna, São Luiz do Norte, São Miguel do Passa Quatro e Vila Propício.