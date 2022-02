Servidora da Prefeitura de Goiânia perde cargo após autorizar críticas ao prefeito em condomínio onde é síndica

Na página 63 do Diário Oficial de Goiânia do último dia 09 está assinalada a exoneração da servidora Adriana Rodrigues Coelho Rabello. Ato comum no documento, este caso específico pode ter causado uma certa estranheza.

Conforme revelado pelo O Hoje, essa condição ocorreu dois dias após a servidora ter autorizado a instalação de faixas com críticas ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e à primeira –dama Thelma Cruz no Residencial Jardim Atenas. Outros condomínios da capital adotaram o mesmo tom de manifestação ao reclamar sobre os aumentos dos tributos do IPTU e ITU.

Originalmente da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, mas lotada como assessora especial na Procuradoria-Geral do Município (PGM), Adriana também é advogada e síndica do residencial.

Ao veículo, ela disse que chegou para trabalhar quando sentiu um clima diferente no ar. “Eu exercia um cargo de confiança, recebia uma gratificação que não passava de R$1 mil. Eles me disseram que a decisão partiu do prefeito e era irreversível”, disse.

Conforme O Hoje, o condomínio chegou a ser notificado e multado na terça-feira (15). Com isso, o residencial retirou as faixas que destacavam o prefeito Rogério Cruz como ‘crucificador’ e que ‘ali’ a primeira-dama não votos para o cargo de deputada estadual.

A assessoria de imprensa do prefeito se limitou a responder que o motivo da exoneração da servidora ‘não procede’. O Portal 6 também entrou em contato com a assessoria, mas até o momento da publicação ainda não obteve retorno.