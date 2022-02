Vale a pena incluir os shots matinais na nossa rotina?

A nutrição funcional buscar utilizar o benefício dos alimentos. Um alimento funcional é aquele que possui substâncias que contribuem para a nossa saúde, e a inclusão desses alimentos no nosso dia a dia ajuda promover o bom funcionamento do organismo, corrigindo “falhas” que possam estar atrapalhando a prevenção de doenças.

Todo mundo já ouviu falar em shots matinais como um pequeno hábito saudável. Os shots são uma forma concentrada de ingerir compostos bioativos, substancias capazes de proteger o nosso corpo, e por isso vale a pena incluí-los na rotina.

A maioria dos shots são feitos com limão. O limão estimula a secreção pancreática e biliar e torna o processo digestivo mais eficiente. Porém, tomar shots com limão causam desconforto e dores epigástricas em algumas pessoas, neste caso, é indicado fazer os shots com água!

São inúmeras as possibilidades e combinações de ingredientes. Cúrcuma, gengibre, moringa, guaraná cipó e canela são exemplos de superconcentrados de fitoquímicos e compostos bioativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

É importante lembrar que pequenos hábitos, como a inclusão de shots, só fazem efeito dentro do contexto de uma alimentação saudável. Ou seja, antes de incluir os shots, faça o básico primeiro.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.