Após casamento com gêmeos, irmãs gêmeas têm filhos que são primos idênticos

Duas irmãs gêmeas norte-americanas se apaixonaram por outros dois gêmeos idênticos, se casaram e decidiram ter filhos na mesma época e, como já suspeitavam: as crianças nasceram parecidíssimas.

Com apenas um mês de diferença os ‘primos e irmãos’ se tornaram os primeiros gêmeos quaternários – duas crianças nascidas com menos de nove meses de diferença de mães gêmeas idênticas e de pais gêmeos idênticos – do planeta.

O caso chocou todo o mundo. A família, de seis integrantes, faz questão de postar a vida que leva nas redes sociais, recebendo diversos comentários de pessoas chocadas e elogios.

Eles se vestem iguais, moram na mesma casa, se casaram no mesmo dia e prometem que os próximos filhos também serão programados para serem gerados na mesma época.

Mas não para por aí! A história de como os casais se conheceram é ainda melhor: em um festival somente para gêmeos.

Veja as fotos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Josh, Jeremy, Brittany, Briana (@salyerstwins)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Josh, Jeremy, Brittany, Briana (@salyerstwins)