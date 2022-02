Criança acaba matando a própria irmã após tentar replicar cena de jogo e caso serve de alerta

Uma criança mexicana, de 05 anos, tinha o constante hábito de se divertir com jogos online de tiros e decidiu encenar uma batalha com a irmã, de 02, só que desta vez, com a arma verdadeira do pai.

O final trágico da brincadeira acabou resultando na morte da bebê e ferimentos no genitor.

De acordo com o relato da mãe às autoridades, o filho brincava inocentemente e não imaginou que o revólver calibre 38 do pai – que ficava escondido no depósito da casa – pudesse ferir e matar a irmã pequena.

Afinal, nos jogos, os personagens levavam tiros, mas depois eram ‘ressucitados’ para a próxima batalha.

Ela ainda contou sobre os pais terem ouvido os barulhos e terem corrido para averiguar a situação, mas já era tarde demais.

A filha menor foi atingida na cabeça e o outro adulto foi pego por uma bala na região do braço.

O caso segue sendo investigado mas os traumas familiares serão irreversíveis, deixando a história como um alerta para os demais pais que consentem com os jogos de tiros, usufruidos pelos filhos pequenos.