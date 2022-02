Esta é a maneira correta e mais fácil de limpar o teclado do seu notebook

Na era da tecnologia, cada vez mais ela entra em nossa vida e torna-se nossa aliada, não é mesmo? Podemos citar como exemplo, trabalho e estudo, que cada dia mais exige a presença de um computador. Bom, e se você é daqueles que depende muito dessa máquina, você precisa aprender isso: como limpar o teclado do seu notebook!

Antes de tudo, existe uma forma de sempre manter seu teclado limpinho. Basicamente, existem protetores de teclado, que funcionam como uma película de silicone que cobre a superfície. Assim, de maneira prática, protege de todo o tipo de sujeira, inclusive de acidentes com líquidos no teclado. Além disso, ainda pode ser lavado com água e sabão sempre que necessário.

Afinal, como limpar o teclado do seu notebook?

Primeiramente desligue o notebook e de preferência remova a bateria. Em seguida, utilize um pano bem macio, como os de microfibra, para não danificar as teclas. Por exemplo, aquelas flanelas de limpar óculos também são uma boa opção, caso você tenha alguma disponível. Inclusive, não utilize panos duros ou que soltem fiapos.

Assim, você pode umedecer o pano com um pouco de água (mas tem que ser pouco mesmo), um produto limpa telas, ou com álcool isopropílico. Aliás, este último é super indicado, pois evapora rápido, é seguro e eficaz contra resíduos oleosos. Não utilize produtos de limpeza multiuso ou abrasivos!

Por fim, passe o pano sobre o teclado e região ao redor. Além disso, para limpar entre as teclas utilize um cotonete, uma escova de dente ou um pincel limpo. Dica: não bata o teclado para que as partículas de sujeira caiam, pois isso pode danificar internamente o equipamento. E está pronto!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!

+ VEJA TAMBÉM: Esta é a frequência correta com que você deve limpar a tela da sua televisão