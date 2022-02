Esta é a maneira mais fácil de limpar o ventilador e pouca gente sabe

Se os seus dias andam quentes por aí, não se preocupe, pois você não está sozinho! Inclusive, uma grande consequência desse calor todo é nossa conta de energia nas alturas, com o uso excessivo de ar condicionado. Bom, mas aqui vai um segredo: os ventiladores consomem bem menos. Por isso, hoje vamos te ensinar a limpar o ventilador, para você começar a usá-lo mais!

Ok, mas se você está se perguntando qual a necessidade de limpar esse aparelho, a resposta é simples. Basicamente, se ele estiver limpinho, evita que aquele ventinho dele venha com poeira e ácaros que se acumulam nas hélices. Aliás, isso pode até desencadear problemas respiratórios.

Como limpar o ventilador?

Basicamente, o que vamos ensinar aqui é uma tática que viralizou nas redes sociais, e promete ser um truque mágico. Assim, o segredo é associar vinagre, bicarbonato de sódio, detergente, um borrifador e uma sacola plástica.

Em seguida, basta misturar os três primeiros ingredientes e borrifar pelo ventilador. Então, amarre a sacola em volta do aparelho e ligue. Depois de alguns minutos, a sujeira sai todinha no saco. Vamos para o passo a passo:

Você vai precisar de:



2 colheres (sopa rasa) de bicarbonato de sódio;

50ml de vinagre branco;

50ml de detergente;

Recipiente para misturar os ingredientes;

Borrifador;

Pano limpo;

Saco plástico que caiba a grade do ventilador inteira.

Como fazer:



Primeiro, em um recipiente, misture o bicarbonato, o vinagre e o detergente. Depois disso, despeje a mistura no borrifador e borrife-a no ventilador inteiro, evitando o motor. Em seguida, envolva as grades com o saco plástico, amarre bem e ligue o ventilador, deixe alguns minutos.

Assim, depois de alguns minutos (cerca de 5 min.), retire o saco plástico para ver o resultado e ele estará limpinho!

