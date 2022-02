Anápolis tem confraria que se reúne quinzenalmente para degustar whisky

Iniciado em 2019, a Confraria de Whisky de Anápolis vem conquistando adeptos e cultivando a cultura da bebida na cidade. A ideia de fundar o clube surgiu do engenheiro civil Levi Borges, que tinha o interesse de desbravar o tema e degustar os mais variados rótulos.

Sem condições de mergulhar nesse mundo sozinho, Levi decidiu convidar alguns amigos para uma espécie de clube e dividir não apenas as garrafas, mas também boas conversas.

Com o passar do tempo, e com o paladar aprimorado, o grupo se aprofundou ainda mais nos conhecimentos sobre a bebida e começou a dar consultorias sobre whisky e comercializar o item.

Atualmente, a confraria conta com 44 pessoas e os encontros são realizados quinzenalmente nas casas dos próprios participantes.

“Para muitos é a melhor parte da semana. Não é um grupo de beber até cair, é uma confraria de homens, e prezamos por alguns valores. Isso nos dá a liberdade de cultivar bons momentos e conhecer novas pessoas”, afirmou Levi.

E para participar não basta apenas querer. Segundo o fundador, as vagas são limitadas e os frequentadores mais assíduos (e legais) são priorizados.

“Após a não confirmação de alguns, se abre vaga em algumas cadeiras, e essas podem ser ocupadas por novos confrades. Não aceitamos pessoas chatas [risos]”, brincou.