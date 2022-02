Dupla invade tapeçaria em bairro nobre de Goiânia e mata homem com tiros à queima-roupa

Um homem de 41 anos foi assassinado enquanto trabalhava em tapeçaria, na última sexta-feira (19), no Parque Amazônia, bairro nobre de Goiânia.

Segundo a filha do proprietário do estabelecimento, de 21 anos, que estava descansando em um aposento nos fundos da oficina, ela foi surpreendida pelo som de quatro disparos vindos da parte da frente do local.

Ao verificar o que havia ocorrido, se deparou com o corpo do funcionário, que trabalhava na confecção de estofados, já caído e alvejado na região do tronco e no rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas o óbito foi constatado no local.

Outra testemunha afirmou ter visto dois suspeitos deixando o local em um Volkswagen Gol Vermelho. A filha do proprietário afirmou não ter visto quando os homens chegaram e que nada foi dito antes ou depois do disparo.

No momento, a Polícia Civil investiga o caso. O celular da vítima foi levado para maiores investigações e a identidade dos autores ainda permanece desconhecida.