A identidade do fisiculturista preso por espancar mulher e alegar no hospital que ela “caiu”

Vítima teve costelas quebradas, clavícula fraturada, hematomas no rosto e coxas, hemorragia na cabeça, causada por traumas em três partes do crânio, e ainda tufos de cabelo arrancados

Samuel Leão - 20 de maio de 2024

Fisiculturista é suspeito de ter agredido a parceira, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O fisiculturista preso sob a suspeita de ter espancado a companheira, em Aparecida de Goiânia, foi identificado como Igor Porto Galvão, de 31 anos. Natural de Anápolis, ele mantinha o relacionamento com a vítima há cerca de 9 anos.

Vivendo juntos, em união estável, os dois têm uma filha, de 5 anos, e anteriormente moravam em Brasília (DF). Forte, como exige a profissão, ele possui diversas tatuagens no braço direito e cerca de 1,85 de altura.

Segundo dados da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Igor já tinha passagens pela Lei Maria da Penha, praticados contra a atual e também contra uma ex-namorada, resultando em um inquérito por lesão corporal.

Em tempo

No último sábado (18), ele foi preso sob a suspeita de espancar a companheira e levá-la, inconsciente, até o Hospital Santa Mônica, alegando que ela teria sofrido uma queda.

No entanto, os profissionais estranharam a afirmação, pois ela estava com oito costelas quebradas, a clavícula fraturada, hematomas na boca, nos olhos e coxas, uma hemorragia na cabeça, causada por traumas em três partes do crânio, e ainda tufos de cabelo arrancados.

A mulher foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde segue sob observação, em coma. Já o suspeito foi preso, após os pais da vítima relatarem a desconfiança em relação a ele, o denunciando para a Polícia Civil (PC).