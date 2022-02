Festa no interior de Goiás termina com tiros, feridos no hospital e participantes mandados para casa

O que era para ser um momento de diversão na noite de Caiapônia, cidade na região Sudoeste de Goiás, acabou em tiroteio e pessoas sendo enviadas para o hospital, na madrugada deste sábado (19).

Em um local conhecido como “Fazendinha”, na zona rural do município, acontecia uma festa quando, segundo testemunhas, um homem chegou ao local portando uma arma de fogo.

Ele se aproximou de um jovem de 20 anos e perguntou se ele fazia parte de alguma facção criminosa e disse que ia matá-lo. Logo na sequência, o suspeito puxou o artefato e começou a realizar disparos.

Um dos tiros acertou a face do rapaz, sendo que a bala acabou ficando alojada no maxilar dele. Ao correr, ele acabou sendo atingido na perna.

A vítima alega não conhecer o sujeito que tentou matá-lo e que identificou apenas que ele usava uma camisa de futebol.

Outro jovem, de 23 anos, foi atingido no calcanhar por um dos disparos, no que aparenta ter sido um acidente.

Relatos de testemunhas que estavam no local indicam que foram no total oito tiros efetuados. Além disso, elas afirmam que o homem armado acabou fugindo do local, rumo ao terminal rodoviário.

O Portal 6 ainda conseguiu confirmar com exclusividade que, após o incidente, todos os participantes que estavam na festa foram mandados embora da Fazendinha.

Veja imagens de como ficou o local: