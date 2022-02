Semi-reboque com 65 cabeças de gado desaparece em rio após acidente na BR-153

Um caso atípico, registrado na tarde deste sábado (19), precisou mobilizar equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Triunfo Concebra, na BR-153, em Goiânia.

É que um caminhão boiadeiro estava trafegando pela via, com 65 cabeças de gado, quando se envolveu em um acidente na altura da ponte do Rio Meia Ponte.

Aos policiais, o motorista, de 40 anos, revelou que seguia no sentido Anápolis/Goiânia e o trânsito estava lento.

Ao passar pela ponte, porém, a carga pendeu para o lado do rio e o veículo de grande porte apresentou um defeito mecânico.

Semi-reboque de caminhão boiadeiro cai no Rio Meia Ponte, em Goiânia, e desaparece com 65 cabeças de gado. pic.twitter.com/S4lq15MH9q — Portal 6 (@portal6noticias) February 19, 2022

Foi neste momento que o segundo compartimento da carreta caiu dentro do rio e desapareceu. Isso porque, em decorrência das chuvas, o volume da água subiu consideravelmente e nada pôde ser feito.

O motorista não se feriu, mas todos os animais estavam no semi-reboque que desapareceu.