Imigrantes e mulheres negras recebem suporte para ingressar no mercado de trabalho em Anápolis

Iniciativa do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO) e do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o programa “Mais Um Sem Dor” qualificou profissionalmente 27 mulheres negras e imigrantes na última semana.

As mulheres são de países como Venezuela, Haiti, Guiné Bissau, além de negras moradoras de Anápolis.

Elas se graduaram em Assistente de Cozinha ou Cozinha Industrial. Além disso, receberam suporte especializado para entrar no mercado de trabalho.

Os cursos são ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Anápolis.

Além das aulas, foram ofertadas oficinas e workshops sobre mercado de trabalho e preparação de currículo. Durante a qualificação, as estudantes recebem vale-transporte, auxílio-lanche e bolsa de custeio.

O projeto teve início em outubro de 2018 e desde então já qualificou mais de 500 profissionais nas mais diversas áreas.