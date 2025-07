Grave acidente na BR-153 com ônibus que levava estudantes para UFG já tem 6 mortes confirmadas

Informações preliminares indicam que carreta vinha no sentido contrário e teria invadido contramão, causando colisão frontal

Augusto Araújo - 16 de julho de 2025

Grave acidente envolveu carreta e dois ônibus que transportavam estudantes. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Ao menos seis pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (16), após um grave acidente na BR-153, na altura de Porangatu. A colisão envolveu dois dos quatro ônibus de um comboio de estudantes que saíram do Pará e se dirigiam a Goiânia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos eram ocupados por alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Eles iriam participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Informações preliminares indicam que uma carreta vinha no sentido contrário e teria invadido a contramão.

Assim, colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Dessa forma, quatro ocupantes do ônibus – sendo o motorista e três estudantes – morreram no local.

O condutor da carreta também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um passageiro do veículo também foi socorrido com ferimentos graves.

A PRF informou que, em um primeiro momento, foram cinco vítimas fatais. Porém, o Corpo de Bombeiros confirmou um sexto óbito no ocorrido.

O segundo ônibus do comboio que também foi atingido na BR-153, não teve nenhum passageiro ficou ferido.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. As causas do acidente ainda serão investigadas.

TRAGÉDIA ‼️ Grave acidente na BR-153 com ônibus que levava estudantes para UFG já tem 6 mortes confirmadas Leia: https://t.co/mcNaxkwdsJ pic.twitter.com/632nrRTRw2 — Portal 6 (@portal6noticias) July 16, 2025

