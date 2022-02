Novas regras da pandemia já estão valendo em Anápolis; veja onde ainda é preciso usar máscaras

A Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial do Município (DOM) da última terça-feira (15) uma Nota Técnica flexibilizando as medidas de enfrentamento a Covid-19 no município.

De acordo com o documento ainda é necessário utilizar máscara de proteção facial em todos os espaços públicos e privados fechados, transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais.

A normativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também altera atendimento em unidades de saúde e testagem no Ginásio.

A partir de agora os testes serão realizados nas unidades de saúde do Bairro de Lourdes, Vila União, São José e Parque Iracema.

Antes destinada ao atendimento aos pacientes com síndromes gripais, as unidades dos Bairros São Carlos, Vila Norte e Arco-Íris, retomarão o atendimento primário a população.

