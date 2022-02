Em poucos minutos, chuva forte causa susto, enxurradas e estragos em Anápolis

Não levou nem meia hora para que a forte chuva que caiu sobre Anápolis na tarde desta segunda-feira (21) fosse o bastante para provocar estragos.

Imagens obtidas e registradas pelo Portal 6 mostram diferentes pontos da região Central e Norte em que carros tiveram até de enfrentar a água para continuar trafegando.

No cruzamento da Avenida Faiad Hanna com a Avenida Senador José Lourenço Dias, por exemplo, na parte mais baixa da via, é possível ver veículos quase sumindo embaixo das enxurradas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Na Rua Amazílio Lino, o nível do córrego subiu e ficou próximo de transbordar. Em vias próximas, motoristas também encararam grande quantidade de água para não ter de parar com a viagem.

Já na Santa Isabel, uma grande árvore não suportou a força dos ventos e caiu, ficando completamente atravessada no meio da rua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Tanta água também não passou desapercebido pelos usuários do Twitter, que usaram a rede para comentar o quanto ficaram surpresos com a chuva repentina.

esqueci de dizer que o mundo quase acabou aqui em Anápolis kkkkk a chuva tá destruindo a cidade inteira plmdds — Larissa Castilho 🥀 (@LarisCastilhow) February 21, 2022

Anápolis ALAGOU em meia hora de chuva — mi (@Milena_Marqq) February 21, 2022

Uai anápolis tq caindo o céu — Gabriel (@gabriel01110000) February 21, 2022

E essa chuva em Anápolis pqp. — Dellys (@RibeiroDellys) February 21, 2022

E a precipitação não deve parar. A previsão do Climatempo é que, até o final de fevereiro, chova todos os dias na cidade, principalmente nos períodos da tarde e noite.